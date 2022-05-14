شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يتوافدون على المدارس لأداء الامتحان.. والتعليم تنفى التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام على المدارس استعدادا لاداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا ورقيا وإلكترونيا بواقع 30% ورقيا بأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد تعقد على التابلت، فيما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم ما تم تداوله بشأن تأجيل امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى العام، مؤكدة أن الامتحانات تعقد فى مواعيدها المحددة وفقا لجداول الامتحانات التى تم الإعلان عنها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، حيث يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.