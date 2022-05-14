شكرا لقرائتكم خبر عن باسم الطبيب والمنشأة.. تأكد من قيد طبيبك والمستشفيات بنقابة الأطباء فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سعى النقابة العامة للأطباء للوقوف فى وجه أدعياء مهنة الطب، ومنتحلى صفة الطبيب وكذلك المستشفيات والمراكز الطبية غير المرخصة، والتى تشكل خطراً بالغا على حياة المرضى، توفر النقابة منذ فترة خدمة الاستعلام عن اسم الطبيب وتخصصه، لتتيح للمواطنين الاستعلام الطبيب والتأكد من كونه مسجلا بالنقابة من عدمه، والاستعلام عن الشهادات العلمية الحاصل عليها الطبيب .

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير الخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن الطبيب فى النقابة:

1- الدخول على الموقع الرسمى للنقابة العامة لأطباء مصر.

2- اختيار قائمة الاستعلام عن الخدمات النقابية.

3- اختيار الاستعلام عن المنشأت الطبية حال الرغبة فى البحث عن اسم المستشفى أو المركز الطبى.

4- كتابة اسم المنشأة الطبية صحيحا فى الموقع المخصص لذلك ثم الضغط على بحث.

5- أما الاستعلام عن الطبيب للتأكد من قيده بسجلات النقابة فخصصت النقابة له أيقونة على الصفحة الرئيسية لموقعها اضغط عليها.

6- كتابة اسم الطبيب صحيحا فى الخانة المخصصة لذلك.

7- إذا لم يظهر لك اسم الطبيب حاول التأكد من اسمه الصحيح، فقد يختلف اسم شهرة الطبيب عن الاسم المُقيد بجداول النقابة.