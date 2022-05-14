شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية بمحكمة الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 تولى جلسات محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية القس ارسنيوس وديد، اليوم السبت، الذى قتله اخد الأشخاص أثناء تواجده على كورنيش بالإسكندرية خلال الشهر الماضى .

ومن المقرر أن تعقد اولى جلسات القضية السبت القادم الموافق 14 مايو أمام محكمة جنايات الاسكندرية فى الدائرة ال22 جنايات وستستمع هيئة المحكمة للشهود بحضور المتهم المحبوس على ذمة القضية .

واضاف أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة ثم حاول تغييرها بأنه معتز نفسيا إلا أنه تم عرضه على مستشفى الصحة النفسية التى أصدرت تقريرها بأنه ارتكب الجريمه وهو فى كامل قواه العقلية ، موضحا أن التحريات أثبتت أنه ينتمى إلى الجماعات الإسلامية فى أسيوط واعتقل فترة كبيرة من الزمن وهذا دليل أنه يشكل خطر كبير .

وأكد أنه سيتقدم لهيئة المحكمة بالطلب أن المتهم ارتكب الواقعه مع سبق الاصرار والترصد وأنه موجهه ضد رجال الدين المسيحى بسبب توجهاته المتطرفة.

