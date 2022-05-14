شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم بمرحلة الدراسات العليا فى حقوق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بمرحلة الدراسات العليا للقيد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفقا لما ورد بالموقع الرسمى للكلية وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا ما يلى:-

1. أصل شهادة الليسانس حد ادنى (تقدير جيد) .

2. أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

3. صورة الموقف من التجنيد.

4. صورة من الرقم القومي.

5. 4 صور شخصية.

6. حال إذا كان المؤهل تعليم مفتوح يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة، ويجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة.

7. استمارة طلب الالتحاق موقع عليها قم بتحميلها من هنا والتوقيع عليها.

8. إيصال دفع الرسوم.