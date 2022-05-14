شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات لا تعرفها عن مركز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هو أكبر مركز بحثى زراعى فى الشرق الأوسط، والمنشأ بالقرار الجمهوريرقم 2425 لسنة 1971، والذى يهدف إلى وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط واستراتيجيات التنمية الزراعية الشاملة.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول دور مركز البحوث الزراعية.

1- تتمثل الغاية الرئيسية لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق التنمية المتواصلة من خلال تطبيق تكنولوجيات متطورة فى الزراعة المصرية بحيث تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتفى باحتياجات السكان، وتوفر متطلبات التصدير، وتحسين مستوى الدخول الاقتصادية للزراع، بالإضافة إلى العمل على النهوض المؤسسى والإدارى للمركز.

2- يضم مركز البحوث الزراعية نحو 9816 عضواً فى هيئة البحوث ومساعديهم، يعاونهم كادر عام إدارى وفنى نحو 39749 ألف فرد موزعين علي 16 معهداً 12 معملا مركزيا، بالإضافة إلى المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وبنك الجينات إلى جانب 52 محطة بحوث زراعية تغطي جميع محافظات مصر.

3- ويقوم مركز البحوث الزراعية باستخدام التقنات الحديثة حيث يلعب دورا أساسيا في التنمية الزراعية من خلال برامج بحثية تطبيقية وفقاً للظروف البيئية المختلفة وبرامج مؤسسية وتدريبية وإرشادية طبقاً لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.