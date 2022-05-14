شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تشغيل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل وزارة النقل مراحل الخط الثالث للمترو وكذلك الخط الرابع للمترو، حيث تستكمل انشاء المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بطـول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة.

و من المخطط التشغيل التجريبي لأربع محطات نفقية هي محطات : ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلي لهذه المحطات خلال شهر يوليو المقبل.

ويتم تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حـدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى "المقاولون العرب" لينتهي في منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر - السويس الصحراوي مروراً بمدينة نصر والرحاب.