شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تخاطب المديريات لإرسال كشوف تظلمات أصحاب البطاقات لمراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بإرسـال كافـة مستندات تظلمـات المواطنين الخاصـة بـامتلاك ســـــــيارة حديثـة موديـل 2018 فأحـدث بعـد مراجعتهـا مـن قبـل المديريات مـع إرسـال كشـوف معتمـدة بحـد أقصـى يـوم 2022/5/17 إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد جددت، المطالبة لأصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بيانتهم المسجلة على بطاقات التموين وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها بعض أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بصحاب البطاقة خلال أسبوعين فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.