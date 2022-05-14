شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 104 كم وعدد 19 محطة.. تعرف على مشروع القطار الكهربائى LRT ونسب تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المصرية، عدد كبير من المشاريع العملاقة فى مجال النقل منها مشروع القطار الكهربائي LRT، ويستعرض الخليج 365 كل التفاصيل عن المشروع ونسب التنفيذ الذى وصل له.

المشروع يمتد من مدينة السلام مرورا بمدينة العاشر من رمضان وينتهى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

مسار القطار الكهربائي يمتد بطول 103.3 كم.

يضم 19 محطة مُقسمة على 4 مراحل.

يبدأ مسار القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور التبادلية مواز لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي.

يربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر).

المسار يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي 103.3 كم وعدد 19 محطة.

نسبة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بلغت 94.5% ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الاعتيادية بنسبة 98%، والأعمال الكهروميكانيكية بمعدل 93%، والوحدات المتحركة بنسبة 98%.

المرحلة الأولى تمتد من محطة عدلي منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعـدد 11 محطة سطحية.

المرحلة الثانية تمتد من بعد محطة مطار العاصمة حتي بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد محطة علوية (محطة الفنون والثقافة).

المرحلة الثالثة بطول 18.5 كم.

المرحلة الرابعة بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان.