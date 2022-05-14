أخبار مصر

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة تونس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

 

وكانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد ودعت الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج، مساء الجمعة، في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيرته التونسية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية فى افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك.

 

وشهدت الزيارة توقيع عددٍ من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا