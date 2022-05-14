شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وكانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد ودعت الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج، مساء الجمعة، في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيرته التونسية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية فى افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك.

وشهدت الزيارة توقيع عددٍ من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.