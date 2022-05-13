أول صور لتشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ودفنه فى مقبرة البطين

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "رؤية الإمارات" أول صور لمراسم تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شيعت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه فى مقبرة البطين فى العاصمة أبوظبى.



تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبى اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى أبوظبي، حسب وكالة أنباء "الإمارات" "وام".

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان الكرام صلاة الجنازة، وتوجه الجميع بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنسانى فى أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل.



الشيخ محمد بن زايد يدعو لأخيه الشيخ خليفة أثناء دفنه



صلاة الجنازة



مراسم الدفن

بقلوب يعتصرها الألم ودع العالم، الشيخ خليفة بن زايد الذى ورى جثمانه الثرى بمقبرة البطين في أبوظبي، وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي 40 يوما وتنكيس الأعلام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتعطيل العمل فى الوزارات، والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وكانت مصر في مقدمة الدول التي عبرت عن حزنها لفقدان الشيخ خليفة، وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها: «فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم".

ويعد الشيخ خليفة قائد مسيرة التمكين في دولة الإمارات و أمضى 18سنة في حكم دولة الإمارات صانعا خلالها العنوان العريض للدولة وهو "العطاء وبناء الإنسان في كافة المجالات".