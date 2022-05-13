شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات غير مسبوقة.. جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، فأطلقت الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.