شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفيين، على تقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، وكتب الحساب الرسمي لخادم الرحمين عبر تويتر "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".



نعى الملك سلمان بن عبد العزيز

ونعت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً، اعتباراً من السبت، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمى يوم الثلاثاء المقبل.