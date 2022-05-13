شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يبدأ تحقيقاته فى أزمة حليب الأطفال بالسوق الأمريكية بعد وفاة رضيعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي تحقيق في النقص المستمر في حليب ‏الأطفال، وتضغط على أكبر أربع شركات تصنيع محلية للحصول على وثائق ومعلومات حول الخطوات ‏التي يتخذونها للتخفيف من حدة الأزمة.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، تسيطر اربع شركات على ما يقرب من 90 في المائة من سوق الولايات المتحدة ‏لحليب الأطفال.‏

وفي رسالة الى الشركات، سأل المشرعون ما إذا كان لدى الشركات ما يكفي من العرض لتلبية الطلب الحالي ‏وما هي الخطوات التي تتخذها لخفض الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار وزيادة وصول المستهلك.‏

ووفقا للتقرير، ظل المعروض من التركيبات بالتجزئة متقطعًا لعدة أشهر بسبب ضغوط سلسلة التوريد ‏ونقص العمالة ، لكن الوضع ساء بشكل كبير في فبراير مع سحب منتجات على مستوى البلاد من قبل ‏شركة أبوت نيوترشن وإغلاق لاحق لأحد مصانعها الرئيسية بسبب مخاوف من التلوث.‏

وأثارت عملية الاستدعاء أربعة تقارير عن بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة عند الأطفال بعد ان مات ‏رضيعان.‏

وقالت اللجنة إنها تسعى للحصول على وثائق من شركة أبوت تتعلق بالظروف في مصنعها في ستورجيس ‏بولاية ميشيجان ، والتي أدت إلى سحب العديد من منتجات حليب الأطفال، وهي واحدة من أكبر موردي ‏حليب الاطفال في البلاد.‏

وبينما استمرت حالات النقص منذ شهور ، تصاعد الموقف سياسيًا في الأيام القليلة الماضية حيث يركز ‏الجمهوريون إلى حد كبير هجماتهم السياسية على إدارة بايدن، لكن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين ‏يطرحون أسئلة صعبة على إدارة الغذاء والدواء (‏FDA‏) ويثيرون مخاوف بشأن مدى شمولية عمليات ‏تفتيش الوكالة لسلامة الأغذية.‏

وقالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب إنها ستعقد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ‏ومن المرجح أن تستدعي شهودًا من إدارة الغذاء والدواء وشركة أبوت.‏