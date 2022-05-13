شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعقد مؤتمرا عالميا الأحد لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الحكومة يوم الأحد المقبل مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.