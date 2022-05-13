شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن تونسى يرحب بزيارة رئيس الوزراء لتونس خلال جولته التفقدية بشارع الزيتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مواطن تونسى وأحد البائعين بشارع جامع الزيتونة بتونس بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونظيرته التونسية نجلاء بودن خلال جولتهم التفقدية فى شارع الزيتونة عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحرص البائع على إهداء رئيس الوزراء ونظيرته التونسية رشة عطر ترحيبا بهما.

واستقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

وأكد الرئيس سعيّد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شئ يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومى.

وقال الرئيس التونسي إن إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معرباً عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، أمس، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.