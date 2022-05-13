شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه ببعض شوارع الدقى من الساعة 12 منتصف الليلة وحتى السادسة صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقى أمام مجلس الدولة وهي: ( شارع السلولى - شارع أمير الرفاعى - شارع رفاعه - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبو امامة - شارع ابن مروان) وذلك اعتباراً من الساعة 12 ليلاً اليوم الجمعة الموافق 13/ 5/ 2022 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 14 /5 /2022. واوضحت الشركة ان سبب الانقطاع إلي أعمال تحويل خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة. واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.