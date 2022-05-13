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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدوار تحت الأرض.. "ناصر" أكبر محطة مترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة لـ"الخط الثالث للمترو، والتى تمتد من العتبة الى الكيت كات، وتضم 4 محطات مترو جديدة، وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم وتشتمل على (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.
ناصر أكبر محطة مترو فى المرحلة الجديدة للخط الثالث
ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أهمية محطة ناصر فى الربط بين الخط الأول والثالث للمترو:
تعتبر محطة ناصر هى أكبر المحطات الجديدة المنضمة للمترو بالخط الثالث.
هي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
تقع على مساحة 7100 متر مسطح.
مكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر.
بها 4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر بمعرفة المواطنين.
بها 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى ارصفة المحطة.
المحطة مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم بها 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة.
يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة ذوى الهمم.
يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص إحداها لذوى الهمم .