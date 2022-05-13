شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدوار تحت الأرض.. "ناصر" أكبر محطة مترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة لـ"الخط الثالث للمترو، والتى تمتد من العتبة الى الكيت كات، وتضم 4 محطات مترو جديدة، وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.