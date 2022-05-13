جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوارى الثرى بمقبرة البطين فى أبوظبى

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إماراتية، إن جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوارى الثرى بمقبرة البطين في أبوظبي.

ونعت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً، اعتباراً من السبت، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمى يوم الثلاثاء المقبل.

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة، شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.