شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس: العام القادم سيكون عام التعاون والتبادل الاقتصادى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية فى كلمتها عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعام الثقافة المصرية التونسية بين البلدين، مشيرا إلى أن العام القادم سيكون عام التعاون والتبادل الاقتصادى الجدى.

وأوضحت رئيسة وزراء تونس، إنه تم التوافق مع مصر على التعاون الدولي والصادرات والرقابة المالية والتعليم العالى والزراعة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت على دور القطاع الخاص فى خلق شراكات تعاون بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن تونس حريصة على ترسيخ العلاقات أكثر بين البلدين.

وتابعت فى مؤتمر صحفي، أود أن أجدد شكر بلادى لتضامن مصر مع تونس، وما قدمته من دعم لجهود تونس فى مكافحة فيروس كورونا.

واستقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

وأكد الرئيس سعيّد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شئ يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومى.

وقال الرئيس التونسي، إن إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية، ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس، معرباً عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، أمس، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.