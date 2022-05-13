شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيرته التونسية يوقعان محضر اجتماع أعمال اللجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء منذ قليل ونظيرته التونسية نجلاء بودن، 11 اتفاقية تعاون مشترك، ومحضر اجتماع اعمال اللجنة العليا المشتركة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، أمس، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.