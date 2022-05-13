أخبار مصر.. مصر تعلن الحداد 3 أيام علـى الشيخ خليفة بـن زايد رئيس دولة الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصر تعلن الحداد 3 أيام علـى الشيخ خليفة بـن زايد رئيس دولة الإمارات.

مصر تعلن الحداد 3 أيام علـى الشيخ خليفة بـن زايد رئيس دولة الإمارات

أعلنت جمهورية مصر العربية حـالـة الـحـداد الـعـام فـي جميع أنحاء الجمهورية لمـدة ثلاثة أيـام حـداداً علـى وفـاة الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة، وذلـك إعتبـاراً مـن اليـوم الجمعة الموافـق 13 مایو 2022.

علماء أمريكيون: الموتى يسمعونك بعد ساعات من وفاتهم

نشرت عدة أبحاث من أكثر من جامعة بريطانية وأمريكية تؤكد أن الموتى يسمعوننا بعد وفاتهم بساعات طويلة، ووفقا لما نشره موقع مترو، فقد نشرت دراسة تؤكد أنه عندما يتوقف قلبنا، يستمر دماغنا في العمل لبعض الوقت بعد ذلك، مما يتركنا في الأساس محاصرين في أجسادنا. ونسمع من حولنا.

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء منذ قليل فى ثاني أيام زيارته لتونس ونظيرته التونسية نجلاء بودن، اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومن المقرر أن يوقع الجانبان 11 اتفاقية تعاون مشترك، ويعقب ذلك تصريحات صحفية لكل من رئيسي وزراء البلدين.

بوروسيا دورتموند يغازل المقاولون العرب .. اعرف التفاصيل

نشر الحساب الرسمي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني تغريدة يكشف فيها عن قميص الفريق الجديد للموسم القادم معلقا " لا مش المقاولون العرب" في إشارة من الحساب الرسمي عبر تويتر لتقارب شكل القميص الجديد مع قميص المقاولون العرب الشهير باللون الأصفر والخطوط السوداء الطولية.

برئاسة رئيسي وزراء البلدين.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء اليوم الجمعة فى ثاني أيام زيارته لتونس ونظيرته التونسية نجلاء بودن، اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومن المقرر أن يوقع الجانبين 11 اتفاقية تعاون مشترك، ويعقب ذلك تصريحات صحفية لكل من رئيسي وزراء البلدين.

الرئيس السيسى لـ"قيس سعيد": مصر تدعم القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسى

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

مدرب وفاق سطيف : نقاوم حتى النهاية أمام الأهلى

أكد داركو نوفيتش، المدير الفني الصربي لفريق وفاق سطيف الجزائري أنهم سيسعون لتدارك الهزيمة أمام الأهلي في مواجهة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة اللقاء.

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

ادعم محمد صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة المرشحة على جائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها محمد صلاح للجائزة خلال 5 مواسم بالدوري الإنجليزي.

نقابة الممثلين تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث أصدرت النقابة بياناً تقدم فيه النعي

الرئيس التونسى: إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخرنا

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

رئيس تونس: الرئيس السيسى أنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة ثم أطلق نهضة تنموية

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وفرص سقوط أمطار بالقاهرة والعظمى 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، خبرا مفاده أن صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ستقام اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

استقبلت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر الحكومة التونسية اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث عقدا جلسة مباحثات، حضرها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.