شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يدعو نظيره الروسى لإعلان "وقف إطلاق نار عاجل" بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، نظيره الروسى سيرجى شويجو إلى إعلان "وقف إطلاق نار عاجل" فى أوكرانيا، خلال أول اتصال هاتفى بينهما منذ بدء الهجوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أول مكالمة بين وزيرى الدفاع الأمريكى والروسى منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

بدوره، أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، مجددًا عرضه بإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن انسحاب روسيا من أوكرانيا يجب أن يكون نقطة البداية لأى مناقشات.

وقال زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه "كرئيس، إننى على استعداد للتحدث مع بوتين، ولكن معه فقط.. بدون أى وسطاء.. وفى إطار الحوار وليس الإنذارات".