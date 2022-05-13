شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى قيس سعيد: إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخرنا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس التونسى قيس سعيد.

• الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة.

• أمن تونس من أمن مصر القومى وموقفنا فى ملف سد النهضة واحد

• نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار تلبى تطلعات شعوبنا

• استكشاف وتبنى آليات غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية