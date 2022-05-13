شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء مصر وتونس يوقعان 11 اتفاقية تعاون بين البلدين بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء منذ قليل فى ثاني أيام زيارته لتونس ونظيرته التونسية نجلاء بودن، اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ومن المقرر أن يوقع الجانبان 11 اتفاقية تعاون مشترك، ويعقب ذلك تصريحات صحفية لكل من رئيسي وزراء البلدين.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، أمس، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.