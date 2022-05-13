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رئيس تونس: الرئيس السيسى أنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة ثم أطلق نهضة تنموية

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رساله هند مختار

القاهرة - سامية سيد -  

استقبل الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

 

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.

 

واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (10)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (11)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (12)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (13)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (1)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (2)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (3)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (4)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (5)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (6)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (7)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (8)

 

 

الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء (9)

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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