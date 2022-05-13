شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعزى فى وفاة الشيخ خليفة.. وبايدن: رئيس الإمارات كان شريكا وصديقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال البيت الأبيض في بيان، إن رئيس الإمارات الراحل كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة، ونتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة ولجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .

كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.