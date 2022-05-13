شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، خبرا مفاده أن صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ستقام اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة فى الإمارات، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.