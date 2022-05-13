شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كان له عظيم اﻷثر فى نهضة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس السورى بشار اﻷسد برقيتى تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتقدم الأسد - في البرقيتين وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُجنّب الإمارات وشعبها كلّ مكروهٍ وأذى. وقال اﻷسد "إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر فى نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، نعت شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.