شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غلق التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 20 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن غلق باب التقديم للمديرين والوكلاء لذوى الخبرة التربوية ويجيدون اللغة الإنجليزية 20 مايو 2022.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، وذلك إبتداءً من الثلاثاء 26 أبريل 2022، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وحددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين منها أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

جدير بالذكر أنه سيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين والتي قد أعلنت عنها المدارس خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.