شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وأضاف الرئيس السيسى، أن الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، مضيفًا: "باسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وإنا لله وإنا إليه راجعون".