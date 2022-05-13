شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كان دوما مساندا لمصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس الوزراء، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الامارات العربية الشقيقة، وللأمتين العربية والإسلامية، حيث فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه، ودعم أمته.

وأكد مجلس الوزراء أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم في أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الامارات العربية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا، حمى الله الامارات الشقيقة وأهلها، ومتعها دوما بالأمن والاستقرار والرخاء.