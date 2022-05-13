أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاته والحداد الرسمى 40 يوماً

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا الشيخ خليفة بن زايد.. وفاة رئيس دولة الإمارات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية