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شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا الشيخ خليفة بن زايد.. وفاة رئيس دولة الإمارات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.
من مواليد 7 سبتمبر1948
الرئيس الثانى لدولة الإمارات العربية المتحدة
الحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد
والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة
تولى الرئاسة فى 3 نوفمبر 2004 خلفًا لوالده الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات
أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاته والحداد الرسمى 40 يوماً
تعطيل العمل بالوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام