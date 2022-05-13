شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس السيسي عبر تويتر: " أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 9 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 27 قرية بـ 9 محافظات خلال الفترة من السبت 14 وحتى الخميس 19 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل للصحة الإنجابية خلال أيام 14 و15 و 16 مايو، في محافظة دمياط، بقرى "الوسطاني، والإبراهيمية القبلية، وكفر شحاتة" بإدارة كفر سعد، وأسيوط، بقرى "نجع خضر، والكودية، وديروط الشريف" بإدارة ديروط، والأقصر بقرى "كومير، وأصفوان، والدير" بإدارة إسنا، وبني سويف في قرى "صفط راشين، والبرانقة، والملاحية" بإدارة ببا، بجانب محافظة قنا، بقرى "الدهسة، والعسيرات، وكوم البيجه" بإدارة فرشوط، وأسوان بقرى "كفور كوم امبو، وسبيل أبوالمجد، وفارس" بإدارة كوم امبو، والمنيا بقرى "داقوف، وجبل الطير، ومنقطين" بإدارة سمالوط، والدقهلية بقرى "الوكالة، وكفر يوسف، والضهرية" بإدارة شربين.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى، خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه بمحافظة الجيزة بقرى "المنصورية، وبهرمس، ذات الكوم" بإدارة غرب القناطر، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تجوب قرى المحافظة خلال 3 أيام على التوالي.

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى للدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهاده الإعدادية بمحافظة الجيزة، ستبدأ غدا السبت وتستمر لمدة 6 أيام حتى الخميس 19 / 5 / 2022، حيث يؤدى 186791 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 689 مدرسة ولجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة، وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد 8 من مسئولى التحصيل بمستشفي الشهداء المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة "أ، ب، ج" حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

وتبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية، قيام عدد من مسئولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بإيصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى، وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بإرفاقه في توريدة جديدة، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الإلكترونى وإرفاقها بدفاتر 19 صحة عامة، وعدم استخراج إيصالات 33ع.ح بالمخالفة للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة.

كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ما أمكن حصره 644 ألفا و243 جنيها.

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في مصر، وبلغ الذهب عيار 21- وهو الأكثر تداولاً في مصر- 1130 جنيهًا للجرام، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1130 جنيها

عيار 18 سجل 960 جنيها

عيار 24 سجل 1280 جنيها

الجنيه الذهب 9040 جنيها

وخسر الذهب في مصر قرابة 90 جنيها على مدار الـ48 ساعة الماضية، وذلك في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق حوالي 17 قرشًا، وكذلك هبوط الدولار في السوق الموازية، وتأثر الذهب هذا الأسبوع بعد عوامل لعل أبرزها تعزيز حجج بشأن أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، بينما يعزز الدولار، العملة التي يتم تسعير الذهب بها.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل نيسان إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعًا لفترة من الوقت ليبقي الفدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.