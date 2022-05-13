شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدعو نظيرته التونسية لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر الحكومة التونسية اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث عقدا جلسة مباحثات، حضرها من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام رئيسة الحكومة التونسية بزيارة مصر، من أجل البناء على ما تم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، واستكمال التشاور حول كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية.