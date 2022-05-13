شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وفرص سقوط أمطار بالقاهرة والعظمى 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة. والصغرى 25 درجة.