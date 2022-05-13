شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ناعيا الشيخ خليفة: "الإنسانية فقدت قائدا مخلصا وفيا لدينه وأمته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى: "فيس بوك"، شيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء قائدًا مخلصًا وفيًّا لدينه وأمته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يدخر جهدًا في رفعة وطنه وشعبه، وقدم بلاده للعالم أنموذجًا للريادة والازدهار.

وتابع: "خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق الإمارات وأهلها والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تقدم الأزهر الشريف؛ إمامًا وأساتذة، وعلماء وطلابا، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالانجازات؛ قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الريادة والازدهار.

وذكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لفقيد الأمة العربية والإسلامية حبه للأزهر الشريف، مؤكدا أنه كان رمزا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزا يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، وللأمة العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".