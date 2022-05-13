شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تعلن مؤشراتها بشأن المناخ خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سعيد بأن مصر سوف تعلن مؤشراتها التي تمت مراجعتها بشأن التغيرات المناخية خلال أسابيع، ولقد قامت بصياغة استراتيجية المناخ الخاصة بها.

أضاف شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في كوبنهاجن: "نحن نبذل كل جهدنا وأعتقد أننا أظهرنا التزامنا في التعامل مع مسألة تغير المناخ، وأننا قد تخطينا أهداف عام 2030 بنسبة 30% في مزيج بين الطاقة وسوف نعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ونعتقد أن هناك فرص بالنسبة لنا لكي نسهم ونستفيد من الموارد المتاحة سواء كانت الطاقة الشمسية أو الرياح، ونحن نتوسع للاستفادة من الطاقة المتجددة بحيث نتمكن من الإسهام في تطوير الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الأخرى التي سوف يكون لها أثر بالطبع على محاربة التأثيرات السلبية لتغير المناخ".

وأكمل سامح شكري في حديثه عن الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية بالقول: "سوف نبذل أقصى ما في وسعنا وأتمنى أن ينتبه الجميع إلى ما سوف نعلن عنه من التزامات وطموحات عندما نصدر المؤشرات المراجعة خلال أسابيع".