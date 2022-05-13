شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كان رمزا فى العمل من أجل رفعة وطنه وأمته والان مع تفاصيل الخبر
وذكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لفقيد الأمة العربية والإسلامية حبه للأزهر الشريف، مؤكدا أنه كان رمزا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزا يحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، وللأمة العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والأمين العام للجامعة، والامناء المساعدون، والمديرين العموم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، وجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنة فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ونسألكم الفاتحة ترحما عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.