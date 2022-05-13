شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يوجه بتنكيس علم الجامعة العربية 3 أيام حدادا على خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بعميق الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، معربا عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً فى هذا المصاب الكبير.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: فقيد الأمة العربية قد أثري خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة علي خطي الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية، وظلت دولة الامارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

وتابع: مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه فى الوعى الجمعى العربى ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن الجامعة العربية إذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.

هذا وقد وجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة ايام حدادا علي روح فقيد الأمة العربية.