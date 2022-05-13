شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الجمعة غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأولساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق، والعالم، والذى يزور مصر حاليًا للمشاركة فى الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التى من المنتظرانعقادها فى ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع المقبل.

ورحب قداسة البابا بغبطة البطريرك والوفد المرافق له معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومن جهته شكر غبطة الكاردينال قداسته على حفاوة الاستقبال.

وحضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلسالأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط.