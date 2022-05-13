شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الشيخ خليفة بن زايد: كان قائدا عظيما مخلصا لبلده داعما لأمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنه كان قائدًا عظيمًا مخلصًا لبلده داعمًا لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واختتم وزير الأوقاف نعيه سائلًا الله (عز وجل) له واسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف أشقاءنا فى دولة الإمارات فيه خيرًا، وأن يزيدهم أمنًا وأمانًا ورقيًّا وتقدمًا واستقرارًا، ولهم جميعًا منا خالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.