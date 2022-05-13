شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لجان COP 27 الاقتصادية تعقد 5 منتديات عن تمويل المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رئاسة COP 27 وكذلك اللجان الاقتصادية الإقليمية سوف تعقد 5 منتديات عن تمويل المناخ بما يتفق مع قادة تغير المناخ على مستوى الأمم المتحدة.

ودعا شكري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في كوبنهاجن، كل الأطراف لكي تعبر عن طموحها في التنفيذ، وكذلك تسريع تنفيذ الالتزامات والتأكد من أن المؤشرات يتم مراجعتها بحيث تتفق مع أهداف اتفاقية باريس.

ترأس وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ جانبا من فعاليات الجلسة الثالثة للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد في كوبنهاجن والتي تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر - أن الوزير أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسجو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات.

وأضاف أن الوزير شكرى أكد فى هذا الإطار ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ.