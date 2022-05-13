شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كرس حياته لخدمة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات فى خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وقال العاهل البحرينى - في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إن الشيخ خليفة بن زايد، كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربا عن خالص التعازي إلى أسرة آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الصبر والسلوان .

وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 3 أيام.

كانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، نعت شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.