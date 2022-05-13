شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لولاية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية ساحقة على إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وذكرت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إعادة تعيين باول تأتي في وقت يكافح فيه الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع أعلى معدل للتضخم منذ 40 عامًا.

وبدأ باول بالفعل حملة لزيادة أسعار الفائدة تهدف إلى كبح جماح الإنفاق وإبطاء النمو على أمل ترويض الأسعار المرتفعة، وهى خطوة يخشى الكثير من أنها ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وحصل باول على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ، بموافقة 80 عضوا مقابل 19 فقط.