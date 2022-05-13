شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الشيخ خليفة بن زايد كان محبًا لمصر بحق وصديقًا مخلصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس السيسي عبر تويتر: "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة"