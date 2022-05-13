شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 9 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 18 قرية خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 9 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 27 قرية بـ 9 محافظات خلال الفترة من السبت 14 وحتى الخميس 19 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل للصحة الإنجابية خلال أيام 14 و15 و 16 مايو، في محافظة دمياط، بقرى "الوسطاني، والإبراهيمية القبلية، وكفر شحاتة" بإدارة كفر سعد، وأسيوط، بقرى "نجع خضر، والكودية، وديروط الشريف" بإدارة ديروط، والأقصر بقرى "كومير، وأصفوان، والدير" بإدارة إسنا، وبني سويف في قرى "صفط راشين، والبرانقة، والملاحية" بإدارة ببا، بجانب محافظة قنا، بقرى "الدهسة، والعسيرات، وكوم البيجه" بإدارة فرشوط، وأسوان بقرى "كفور كوم امبو، وسبيل أبوالمجد، وفارس" بإدارة كوم امبو، والمنيا بقرى "داقوف، وجبل الطير، ومنقطين" بإدارة سمالوط، والدقهلية بقرى "الوكالة، وكفر يوسف، والضهرية" بإدارة شربين.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى، خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه بمحافظة الجيزة بقرى "المنصورية، وبهرمس، ذات الكوم" بإدارة غرب القناطر، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تجوب قرى المحافظة خلال 3 أيام على التوالي.

وذكر «عبدالغفار» أنه تم تنفيذ 6 قوافل للصحة الإنجابية خلال الفترة من يوم 9 وحتى يوم 12 مايو، ليصل إجمالي قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى 15 قافلة بــ 45 قرية بمحافظات المشروع القومي لتنمية الأسرة، وقرى «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاً، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ولرفع وعي المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى توفير أخصائيي النساء والتوليد، وأخصائيي تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، لافتاً إلى توفير توليفة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات استخدام الوسائل، وخفض الحاجة غير الملباة، حرصاً على إرضاء المنتفعات.

وأضاف «عباس» بأنه سيتم عقد ندوات لرفع الوعي المجتمعي حول خطورة زواج الأطفال، وتصحيح المعلومات حول الوسائل، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وأضرار ختان الإناث، وعمالة الأطفال، لافتاً إلى التوسع في نشر الرسائل الإعلامية عن طريق التواصل مع قصور الثقافة بالمحافظات، لمشاركة فرق الإعلام والرائدات الريفيات من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس، بجميع القرى التي ستُنفذ بها القوافل.

ونوه «عباس» إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة مصاحبة للقوافل، لعرض منتجات السيدات اللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة في الوحدات الصحية، إيماناً من الوزارة بأهمية تمكين المرأة ودعمها اقتصادياً، مما له أثر إيجابي على تنمية الأسر المصرية.