شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: قدم الكثير لبلاده وأمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس السيسي عبر تويتر: " أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.