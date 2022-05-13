شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يترأس جانبا من الجلسة الثالثة للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ جانبا من فعاليات الجلسة الثالثة للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد في كوبنهاجن والتي تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر - أن الوزير أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسجو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات.

وأضاف أن الوزير شكرى أكد فى هذا الإطار ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ.