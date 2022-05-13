شكرا لقرائتكم خبر عن هام لأصحاب المعاشات.. انتهاء صلاحية كارت البطاقة الزرقاء نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية "البطاقة الزرقاء" التى قاربت على انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزه مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف، لافتا إلى أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التى بدأت من بداية العام الجارى، وانتهت فى مارس الماضى في 11 محافظة هى" السويس - الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الاحمر – مرسى مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان ".

فيما بدأت المرحلة الثانية من يناير 2022 وانتهت في نهاية إبريل ، وتشمل 8 محافظات هى " كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا " ، أما القائمين بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب حتى نهاية مايو الجارىً ، مؤكدا أن البطاقة الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة و لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات .

وجددت القومية للتأمين الاجتماعي المناشدة لأصحاب البطاقة الزرقاء " سرعة استبدال هذه البطاقات بكارت ميزة لانتهاء صلاحيتها، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي ، وعلى مدار الفترة الماضية قامت الهيئة بتحويل أكثر من 9.5 مليون بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية " الزرقاء " إلى كارت ميزة أو إلى بطاقات ATM على حسابات المستفيدين بالبنوك أو المحافظ الإلكترونية، وذلك من إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش والبالغ عددهم 10 ملايين و700 ألف مستفيد، على أن يتم تحويل باقي بطاقات المعاشات البلاستيكية لعدد يقترب من مليون و150 ألف مستفيد إلى كارت ميزة وسط تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات لاستخراج كارت ميزة بكل سهولة.