شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى: نتضامن مع مصر فى حربها ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر العزيزة قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شره. وفق"عكاظ" .

وأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطةً أمنيةً شمال سيناء في جمهورية مصر العربية، ونجم عنه عدد من الوفيات والإصابات في صفوف القوات الأمنية.

وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الهجوم الإجرامي الغادر، الذي يؤكد الضرورة الملحة لمواصلة الجهد الدولي المشترك على مختلف المحاور؛ لدحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه، مجدداً التأكيد في هذا السياق على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.